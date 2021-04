Les 104 ans de Mme Annette Houle célébrés à la Résidence Wotton

Wotton(RL) —L’équipe de la Résidence Wotton et ses bénéficiaires, ont été témoin d’un évènement particulier et pour le moins peu banal le 16 avril dernier, alors que madame Annette Houle, une résidente de l’endroit depuis 2012, célébrait son 104e anniversaire de naissance. Étant décrite comme une personne ayant su s’adapter de belle façon aux différentes époques de sa vie, tout en y acceptant les défis qui s’y rattachaient, madame Houle aura fort heureusement échappée aux maladies graves au cours de sa vie.

Bien entourée d’affection par les membres de sa famille, ainsi que par le personnel de l’établissement de retraite qui lui assure les soins et services adéquats depuis son arrivée, madame Houle semble profiter pleinement de ces petits moments de bonheur. Dans une note informative rédigée par la fille de Mme Houle, celle-ci fait justement mention du bien-être que sa mère lui a confié ressentir présentement et du confort dont cette dernière bénéficie à l’aube d’une 105e année de vie qui s’amorce, avec le sourire. Toutes nos félicitations et un très joyeux anniversaire Mme Houle.