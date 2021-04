Un succès pour la vente du pain partagé des Chevaliers de Colomb de Richmond et Wotton

Actualités-L’étincelle (SF) - C’est avec le sourire dans la voix que le secrétaire financier des Chevaliers de Colomb de Wotton, Jean Noel Fredette, nous a appelé hier en journée. Le sourire dans la voix, oui, car ces preux Chevaliers ont vendu tous leurs pains. Cette année fut différente des autres, certes, comme les villageois devaient se rendre à la salle municipale de Wotton au lieu de se faire livrer le pain à la maison. Règles de santé sanitaire obligent. La générosité de cette vibrante communauté semble ne s’être aucunement érodée depuis la polarisation des opinions due au Coronavirus.

Quelle joie d’entendre que les 400 pains ont été vendus sans complication, dans une ambiance d’entraide et de bonhomie ! L’activité aurait pu être un fiasco vu toutes les nouvelles contraintes, mais grâce à la municipalité de Wotton qui a mis une salle à la disposition des Chevaliers sans frais et grâce au bouche-à-oreille qui fait la force de la communauté tissée serrée, ce fut un succès. Les fonds amassés serviront à financer la pastorale.

Pour les Chevaliers de Colomb de Richmond, on se retrouve face à une histoire similaire, tous les pains vendus et énormément de bons commentaires. Un merci bien spécial aux bénévoles du district 23 Jean-Claude Côté et Jean-Guy Mercier et bien sûr merci à la Boulangerie Georges pour la confection des pains distribués. Mettons en avant la débrouillardise, la camaraderie et l’importance de continuer d’encourager une telle organisation au sein de nos communautés. Tel un liant dans une recette, les Chevaliers sont un ingrédient de base pour une communauté bien établie. On se tient les coudes, MRC des Sources et du Val-St-François, ça va bien aller si on continue comme ça.