Une générosité inégalée pour les Paniers de Noël de Richmond 

Richmond – La pandémie n’a pas freiné la générosité de la population de la grande région de Richmond cette année. En effet, les responsables du Comité des Paniers de Noël ont tenu à faire le point sur la dernière édition. Malgré le contexte d’incertitude attribuable à la crise sanitaire qui, par ces différentes mesures, ne permettait pas la collecte et la distribution d’aliments, le comité a fait preuve de résilience et d’ingéniosité afin de venir en aide aux personnes dans le besoin de la communauté.

Ainsi, grâce à la générosité des entreprises, des commerces, des organismes et des citoyen.ne.s de Richmond et des environs, les membres du comité sont fiers d’avoir été en mesure de soutenir 189 personnes, dont 55 enfants. D’ailleurs, les membres du comité souhaitent souligner la grande implication des jeunes dans différentes levées de fonds organisées sur le territoire. On constate que des ligues locales de hockey, des élèves du primaire et du secondaire, les Scouts ou l’organisme les 4H notamment, se sont investis dans ce grand mouvement de solidarité. De plus, pour certains jeunes, c’était la première fois qu’ils prenaient part à une activité d’entraide collective et de financement. Toutes ces actions ont permis de faire l’achat de bons alimentaires qui ont apporté un peu de réconfort pour le temps des fêtes auprès de 200 personnes. On aimerait également soulever la générosité des agents de la Sûreté du Québec pour la distribution des bons alimentaires et de petites surprises pour les familles.

Enfin, les membres du comité aimeraient remercier un grand bénévole des Paniers de Noël de la région de Richmond, Monsieur Réal Noël, pour son implication dévouée à l’organisation pendant plusieurs années. On peut affirmer que toute cette relève qui se dessine est, en quelque sorte, le fruit de son travail bienveillant.