Près d’un demi-siècle au service des gens de Richmond

Richmond(RL) — Quiconque est passé par l’aréna de Richmond au cours des dernières décennies a certainement eu la chance d’y croiser le sympathique préposé et responsable des opérations de l’endroit, M. André Leclerc, alias Boubou. Nous avons récemment appris que l’homme de 64 ans prendra une retraite assurément bien méritée à la fin du mois de juin prochain, c’est donc après une carrière de plus de 47 ans au service des opérations courantes et de l’entretien des bâtiments, sites et lieux de loisirs de la petite municipalité, que M. Leclerc passera à son tour le flambeau.

Étant un homme de nature plutôt discrète et ne cherchant nullement le feu des projecteurs, André a tout de même accepté avec toute la gentillesse et l’humilité qu’on lui connait, l’invitation d’entrevue lancée par le Journal Actualités-l’étincelle. « J’ai débuté ma carrière comme travailleur étudiant en 1974. Je poursuivais à ce moment des études en mécaniques et j’apportais mon aide au personnel de l’aréna pendant les fins de semaine ou lors de grands évènements. À l’époque, c’était messieurs Paul-Émile Lefebvre et Roger Martel, qui étaient les personnes en chargent des opérations à l’aréna. On peut dire que c’est justement un peu sous les recommandations de M. Lefebvre que j’ai officiellement pris la relève de son poste, lors de son départ à la retraite quelques années plus tard. », mentionna celui qui a vu plusieurs générations de jeunes hockeyeurs se développer sur la surface glacée du centre sportif local.

« Si j’ai eu la chance et le plaisir de voir évoluer et grandir des joueurs qui ont atteint les rangs professionnels, j’ai surtout eu le privilège d’accompagner une multitude de générations de familles, qui sont venues s’amuser et profiter des installations au fil du temps. Je n’ai qu’à penser aux différentes éditions du tournoi Mousquiri, qui étaient toujours des évènements spéciaux, les parties de hockey mineur et les ligues amicales adultes, les bonnes années du ballon-balai ou encore tout bonnement des parents qui arrêtaient devant mon bureau en compagnie de leurs enfants, simplement pour me dire bonjour, voilà quelques-uns des moments qui furent très certainement des plus importants pour moi. », a-t-il poursuivi.

Parmi d’autres moments marquants, Boubou mentionna notamment le passage de plusieurs personnalités sportives à l’aréna, telles que Guy Lafleur, Mario Tremblay, Jacques Demers, Sylvain Lefebvre, les joueurs des anciens Canadiens, ainsi que plusieurs autres ayant visités ou revisités l’amphithéâtre de Richmond. Avant de terminer notre discussion, André Leclerc prit bien soin de saluer l’apport d’anciens collègues. « Si j’ai œuvré aussi longtemps dans ce domaine, c’est que j’ai non seulement grandement apprécié la diversité des tâches à effectuer, mais aussi la latitude et la confiance témoignée par mes collègues et patrons envers mon travail. Par conséquent, je m’en voudrais de ne pas saluer mon bon ami Marcel Thibault, lui qui fût mon principal collègue pendant plus 37 ans. J’ai aussi une pensée pour Jacques Paquette avec qui j’ai travaillé durant une trentaine d’années, mon patron actuel François Séguin, ainsi que tous les membres des travaux publics, la municipalité et ses élus. » De conclure non sans un brin d’émotions, celui qui aura su laisser l’empreinte d’un sympathique gentil homme dans l’esprit de bon nombre de personnes l’ayant côtoyé, dont notamment dans celui même de l’auteur de ces quelques lignes.

Bonne Retraite « Boubou »