Tourner la page vers plus d’ouverture…

Saint-Camille - « Le premier pays d’un écrivain, c’est la bibliothèque », a dit Dany Laferrière. Même sans cette fulgurante ambition, la bibliothèque demeure une précieuse institution pour le bonheur des petits et grands lecteurs. Avec les assouplissements, celle-ci renait tout doucement… On a rencontré Marie Tison, 49 ans, la responsable de la bibliothèque de Saint-Camille.

Combien parmi vous se sont tournés vers les plaisirs de lecture pendant le confinement ? Les bibliothèques fermées, l’exercice étaient certes plus ardus, mais à Saint-Camille, on a été des plus créatifs pour continuer à offrir le service ! « Très tôt, on s’est reviré de bord en assurant un service de livraison, précise-t-elle. Les gens nous contactaient par téléphone ou via le Web et recevaient leur commande à la porte de leur domicile. Puis on a rouvert d’abord juste au comptoir et par la suite, tout le local. Enfin ! »

Et ses stocks fourmillent de nouveautés ! La biblio a bénéficié pour une quatrième année d’une subvention culturelle afin notamment d’enrichir la collection locale de nouvelles BD jeunesse et adulte ainsi que des romans graphiques (terme qui désigne généralement une bande dessinée longue et publiée sous forme d’albums) : « C’est un marché hyper florissant. Il y en a pour tous les goûts ! Dans les romans graphiques, tous les sujets sont abordés : cuisine, histoire, aventure, voyage, etc. On tente de couvrir tous les genres. »

Petite biblio, accès de livres illimité !

Comme de nombreuses autres petites bibliothèques de village, celle de Saint-Camille est membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie. La mission de ce réseau consiste notamment à favoriser la mise en commun des ressources, soit les échanges entre bibliothèques. « Tous les quatre mois, on reçoit 400 titres qui sont en rotation, poursuit Mme Tison. Ainsi, on propose toujours des nouveautés. Si on n’a pas votre titre, ce n’est pas grave ! On en fait la demande et grâce au réseau, on vous le procure. Tout est organisé avec minutie et méthode. Plus de 20 bénévoles œuvrent ici ! »

La biblio de Saint-Camille a toujours été un lieu très animé : « Après avoir offert dans les précédentes années des ateliers d’art graphique, d’écriture et de sculpture, nous avions proposé une animation avec Mathieu Pépin, afin de créer une vidéo d’animation en “stop motion” avec des jeunes du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire. Covid oblige, on a dû interrompre ce projet de création collective. On attend le feu vert pour le redémarrer ! Pour l’instant, les vannes ne sont pas encore ouvertes en ce qui a trait aux activités parascolaires. On reste en standby… »

Chose certaine, les beaux jours ramèneront notre trio classique : lecture, bronzage et baignade ! On serait fous de s’en passer…

facebook.com/bibliothequestcamille

https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca

819-286-8282