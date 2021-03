Valcourt - Mme Lussier-Petit originaire de Valcourt et de la région, a fêté le 15 mars son 103e anniversaire. Malgré son âge respectable, ses enfants mentionnent de leur mère est en bonne santé physique et mentale. Les 9 enfants de Mme Lussier remercient le personnel du Centre d’hébergement de Richmond pour leurs bons soins. Pendant la crise sanitaire actuelle, le dévouement de tous les employés du CHSLD est plus apprécié que jamais.