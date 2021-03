16e édition de la semaine québécoise des popotes roulantes

Actualités-l’étincelle(RL) — Amorcée le 14 mars dernier pour se poursuivre jusqu’au samedi 20 mars prochain, nous sommes présentement au cœur de la 16e édition de la semaine des popotes roulantes du Québec. Ayant pour thème Les popotes : un service essentiel, celle-ci est organisée par le Regroupement des popotes roulantes du Québec. Les popotes roulantes à travers le Québec offre un service essentiel à la population. Elles contribuent au maintien à domicile de plus de 30 000 personnes en perte d’autonomie, majoritairement aînées, en leur offrant des repas complets, sains et à un faible coût et en assurant une vigie par les livraisons quotidiennes des bénévoles.

Plusieurs organismes de notre région travaillent activement à assurer ce service sur une base régulière auprès de la population. Ainsi, le centre d’action bénévole de Windsor et Région, dirigé par Mme Nathalie Boisvert dessert une moyenne oscillant entre 40 et 50 repas chaud par jour. Du côté de Richmond, la quarantaine de bénévoles sous la direction de Mme Marie-Josée Voisine se rallie à leur tour pour assurer plus de 60 repas quotidiens. Dans la MRC des Sources la directrice générale du CAB de l’endroit, Mme Sylvie Ratté, avait d’ores et déjà indiqué dans une récente entrevue accordée au journal Actualités-l’étincelle, avoir atteint une moyenne hebdomadaire d’environ 440 repas desservis à sa clientèle.

Tout comme l’ensemble des autres organismes, les services de popotes roulantes furent durement touchés par les divers impacts liés à la crise du coronavirus, or cette semaine permet également de souligner toute l’implication, la résilience et le courage que nos membres locaux, de même que ceux présents à l’ensemble de la province, ont fait preuve pour continuer de soutenir les gens dans le besoin au sein de leurs communautés respectives.