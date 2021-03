Le 11 mars, le Québec s’est souvenu…

Actualités-l’étincelle (RL) —Une bien triste commémoration se déroulait à la grandeur de la province le jeudi 11 mars dernier, alors que se tenait la journée en mémoire des victimes de la Covid-19.

Un peu partout au sein des villes et villages de notre région, des drapeaux ont été mis en berne, des messages empreints de souvenirs, d’empathie et d’espoir de la part d’élus ou de membres de la communauté, ainsi de même que des moments de silence furent observés avec respect. Ce fut entre autres le cas à Danville et Val-des-Sources, où les premiers citoyens de ces villes se sont adressés à la population par le biais de messages écrits et/ou allocutions vidéo.

Une cérémonie en hommage aux disparus a notamment aussi été célébrée du côté de Windsor par le prêtre Louis-Philippe Provost, alors que plusieurs dizaines de personnes s’étaient déplacées pour y assister, toujours selon les normes de la santé publique.

Présente à la commémoration en compagnie des conseillers municipaux Gaétan Graveline et Solange Richard, ainsi que de maires Hervé Provencher (Saint-Claude), Rolland Camiré (Val-Joli) et Gérard Messier (Saint-François-Xavier-de-Brompton), la mairesse de Windsor Mme Sylvie Bureau y alla de quelques mots en lien avec l’évènement.

« Cinquante lampions ont été allumés et les cloches de l’église ont sonné. C’était une cérémonie émouvante et nécessaire pour notre deuil collectif. Tous nos drapeaux ont également été mis en berne ». Voilà quelques petits gestes qui revêtent pourtant d’une très grande importance, afin que personne ne tombe dans l’oubli et que le Québec porte en cœur sa devise Je me Souviens.