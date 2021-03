Magalie Dubé récipiendaire d’une importante bourse d’honneur pour jeunes entrepreneurs

Danville (RL) - Mlle Magalie Dubé copropriétaire en compagnie de son conjoint Pierre-Alain Thériault de l’entreprise P.A Le prêt-à-manger de Danville, vient de se mériter une importante bourse d’honneur de la part du Gouvernement du Québec. En effet, la jeune femme de 30 ans fait partie des 75 lauréats en province se méritant une enveloppe budgétaire de 25 000 $, ainsi qu’une année d’accompagnement gratuitement offerte par le Réseau Mentorat, en lien avec le plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat.

Cet appui financier sert notamment à souligner l’implication des jeunes dirigeants d’entreprises âgés de 18 à 35 ans, de même qu’à mettre en valeur l’originalité, la créativité, le caractère novateur, le plan marketing et l’analyse du marché des entreprises sélectionnées.

« Je suis évidemment vraiment contente de faire partie des quatre gagnants pour la région de l’Estrie. Il faut dire que le processus de sélection était tout de même complexe et exhaustif pour le peu de temps que je disposais à ce moment pour envoyer notre candidature. En fait, le tout a débuté sur les bons conseils de M. Patrice Parent, enseignant au programme de lancement d’entreprises, qui m’a parlé de l’existence de ce concours issu du programme gouvernemental. Donc, peu de temps avant la période des fêtes, j’ai soumis la candidature de notre entreprise et au cours du mois de janvier dernier j’ai rencontré les membres du comité de sélection afin d’élaborer davantage sur mon implication et mon rôle de jeune entrepreneure. », raconta Mlle Dubé.

Cette dernière indiqua être toujours en période de réflexion et d’analyse quant à la façon la plus judicieuse d’investir cette bourse dans une optique d’aider à faire croître davantage la compagnie. « Je suis copropriétaire depuis 2019, mais l’entreprise existe depuis 2018, alors que mon conjoint avait démarré la compagnie à même la résidence familiale. Allant de la prise de commandes à la logistique générale en passant par un coup de man en cuisine, je peux dire que je suis fière d’avoir touché à plusieurs volets de notre entreprise. », a-t-elle poursuivi.

Ayant comme vision de s’établir comme leader dans leur domaine au niveau de l’Estrie et du Centre-du-Québec, P.A Le prêt-à-manger emploi présentement une dizaine de personnes en plus des administrateurs et dispose de deux camions pour effectuer des livraisons de repas sains et nutritifs aux différents ménages de la région ainsi qu’auprès d’entreprises clients. Comptant également deux points de vente à Victoriaville et un autre dans le commerce La Boutique en Vrac situé à Val-des-Sources, il est clair que la jeune entreprise et ses copropriétaires ont littéralement le vent dans les voiles.

L’attribution de bourses d’honneur en soutien aux entrepreneurs constitue la mesure 24 du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat. De 2018 à 2022, 10 millions de dollars ont été octroyés pour sa mise en œuvre. L’objectif : la remise, à des entrepreneurs de toutes les régions du Québec, de 400 bourses d’honneur. Parmi celles-ci, 25 % sont remises à des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle par le biais d’Entreprendre ici. En 2018 et en 2019, 195 bourses d’honneur de 25 000 $ ont été attribuées, dont 50 à des entrepreneurs de la diversité de tous âges et 145 à des entrepreneurs de 18 à 35 ans.