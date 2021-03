La Cuisine Amitié des Sources, bien plus qu’un organisme alimentaire

Val-des-Sources(RL) — Solidement implanté au cœur de la communauté de la MRC des Sources depuis plus de 28 ans, la Cuisine Amitié, située au 412, boulevard Simoneau à Val-des-Sources, offre de l’aide et une gamme de services alimentaires importants dans la région à tous les groupes d’âge, peu importe leurs situations économiques et/ou sociales.

Agissant comme lieu d’échanges et de rencontres en période hors pandémie, la cuisine collective est également un lieu de réalisations personnelles et d’implications pour beaucoup de personnes.

Membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC, la direction de la Cuisine Amitié a initié il y près de 3 ans, un programme de valorisation et de transformation alimentaire basé sur le principe d’une économie circulaire renouvelée. « Concrètement, notre implication consiste à faire la transformation d’aliments et de concocter des repas sains et savoureux à très faible coût pour en faire profiter les plus vulnérables au sein de notre communauté.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui d’un partenaire de premier plan, Coop Métro Plus de Val-des-Sources. Ce dernier nous fournit gratuitement des conserves, fruits et légumes de qualité propre à la consommation, mais qui ne peuvent toutefois pas être vendus en épicerie, souvent en raison de l’esthétique du produit ou de la date de péremption qui est arrivée à échéance.

Notre équipe recueille 7 jours sur 7 les articles afin d’en faire des repas frais, mais aussi d’en distribuer à des partenaires offrant des services aux personnes dans le besoin. En ce qui concerne la viande, celle-ci est achetée localement soit, à la Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick, à Kingsey Falls pour le bœuf Highland ou encore auprès du supermarché Coop Métro Plus.

L’achat local et national nous importe beaucoup. Pour donner une idée de grandeur, nous cuisinons entre 400 à 600 portions en moyenne toutes les semaines. Ainsi, ce sont des milliers de kilos de nourriture qui sont transformés chaque année par le projet de transformation alimentaire. », nous partagea Mme France Blanchet, coordonnatrice chez Cuisine Amitié depuis 11 ans.

Cette dernière nous confia également que la confection de « Paniers bleus » durant la période des fêtes aura permis de venir en aide à plus d’une soixantaine de personnes. « En plus de nos activités habituelles, nous estimons à 5 760 portions gratuites qui ont été offertes à la population entre décembre 2020 et mars 2021 », poursuivit fièrement madame Blanchet, qui rappela que l’un des principaux objectifs de l’organisme demeure d’aider les plus vulnérables de notre société à développer leur autonomie alimentaire, mais aussi, de leur offrir la possibilité de garder un pouvoir d’achat raisonnable et éviter l’insécurité alimentaire.