Mélissa Pilon, portrait d’une femme impliquée dans son milieu

Val-des-Sources(RL) — Chaque année, le 8 mars souligne La journée internationale des droits des Femmes et il s’agit toujours d’un moment propice pour présenter le parcours inspirant d’une personnalité issue de notre communauté. Attardons-nous aujourd’hui sur l’actuelle coordonnatrice aux communications du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, Mme Mélissa Pilon.

Âgée de 42 ans, cette mère de deux adolescents de 14 et 18 ans réussit à concilier de belle façon l’aspect travail et famille au quotidien. Dotée d’une fibre entrepreneuriale indéniable, la jeune femme, en compagnie de son beau-frère Charles-Antoine Leblanc, avait cofondée au tournant des années 2000, l’entreprise APEX Média, spécialisée dans le domaine de la conception web et qui fût plus précisément en opération à Asbestos de 2005 à 2011. Dès lors grandement impliquée au sein de la chambre de commerce locale, Mélissa ajouta également plusieurs autres volets communautaires à sa gamme d’activités. En effet, celle-ci siégea notamment pendant quelques années au sein du conseil d’administration du Festival des Gourmands, tout en assurant une implication auprès de l’organisme du club des petits déjeuners, de même que plusieurs autres projets de société présents au cœur de la MRC des Sources.

Bien qu’une multitude d’implications se soient succédé sur sa route jusqu’à maintenant, Mme Pilon s’est toujours fait un devoir de trouver l’équilibre entre le niveau personnel et professionnel. « Pour moi, c’était important de voir grandir mes enfants et d’être présente pour eux au quotidien. Lorsque l’aventure d’APEX Média s’est terminée, j’ai croisé la directrice du Carrefour jeunesse-emploi, Mme Sylvie Bibeau, qui m’informa d’une ouverture de poste à l’organisme ; j’ai postulé et voilà que j’y œuvre depuis ce temps. Je me considère vraiment chanceuse d’avoir la chance de travailler au sein d’une équipe formée de gens aussi extraordinaire, nous avons réellement une belle équipe. Je crois sincèrement être sur mon X comme le dit si bien l’expression, car j’ai l’opportunité de participer à une panoplie de projets mobilisant, tout en ayant la chance de pouvoir maintenir un niveau de conciliation travail-famille qui me convient parfaitement. Ceci dit malgré toute la meilleure volonté du monde, je ne pourrais assurer mon rôle de Hockey Mom auprès de mon fils ou être aussi présente pour les activités de ma fille sans le support et l’implication de mon conjoint Jean-Sébastien, comme dans la plupart des familles je crois que la clef se trouve dans un appui mutuel. », exprima Mme Pilon.

En terminant, cette dernière pris soin de souligner que bien qu’elle apprécie l’entrevue qui lui est consacrée, la principale intéressée nous dit avoir à l’esprit plusieurs noms de filles et/ou de femmes de son entourage qui auraient méritées selon elle, davantage l’attention d’un tel article. Voilà certes un geste d’humilité qui est une fois de plus tout à son honneur.