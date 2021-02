Des besoins accentués en période de pandémie ?

Danville(RL) - La pandémie et son confinement ont très certainement une part importante de responsabilité dans le fait que les gens soient à court de vêtements et d’articles personnels, mais il n’en demeure pas moins que l’on perçoit actuellement une augmentation des besoins un peu partout en province.

C’est notamment le cas dans la MRC des Sources, où la friperie Uni-Vert de Danville a été témoin d’une accentuation de la demande en vêtements depuis l’automne dernier. Il est important de rappeler que la vocation première de l’endroit est de partager et redonner au secteur communautaire par la vente d’items généraux à 1 $.

Généralement fermés durant la période hivernale, les propriétaires des lieux organisent des ouvertures sporadiques d’une à deux fois par mois, le tout afin d’accommoder une clientèle qui le réclame. Or, les derniers mois ont su démontrer une hausse marquée des besoins, particulièrement pour les jeunes familles de la région.

« Depuis quelques années nous tenons une activité fort populaire qui est la distribution tout à fait gratuite de manteaux d’hiver à la population, tout au long du mois de décembre. Bien que nous ayons préalablement remarqué une hausse au niveau de l’achalandage de notre commerce communautaire, nous avons été agréablement surpris de constater que plus de 700 personnes, dont beaucoup d’enfants passeront l’hiver au chaud, c’est très gratifiant de redonner à la population. De ce fait, l’automne fut en quelque sorte annonciateur des derniers mois, alors les gens se sont littéralement rués à nos portes lors du mois de février où en l’espace de quatre jours seulement, des milliers d’items ont trouvé preneur. », nous confia la copropriétaire Mme Célina Lebrun, qui nous mentionnait qu’au cours de cette période d’ouverture, des gens ont dû affronter les grands froids pendant près de 2 h, avant d’avoir accès à l’intérieur du bâtiment. Tel que nous le souligne également la dame, ce lieu de partage à faible coût est ouvert à l’ensemble de la population, mais celle-ci tant tout de même à remarquer qu’une nouvelle clientèle familiale fréquente de plus en plus régulièrement le petit endroit situé au 2079 de la route 116. « Nous sommes évidemment ravis de pouvoir apporter un peu de soutien à ces familles, ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui viennent nous voir, car nous sentons vraiment que ce que l’on fait apporte un plus dans la vie des gens. »

Célina Lebrun désire remercier les généreux donateurs de vêtements et d’articles de toutes sortes, qui déposent leurs dons dans les bennes de dépôts spécialement aménagées, mais souligne par le fait même que les besoins sont toujours criants afin de regarnir adéquatement les étalages en lien avec les besoins. Ouverts à l’idée de créer une sorte de mouvement communautaire en partage et implication circulaire, les propriétaires songent à prendre contact avec divers organismes et/ou écoles de la région, qui désireraient définir conjointement un mode de fonctionnement au profit de la population. À noter également que suite à l’initiative d’un client, un contenant pour dons monétaires est installé sur le comptoir du magasin de vêtements ou les sommes recueillies sont ensuite transformées en certificats cadeaux remis aux personnes plus nécessiteuses… une autre façon innovante de « donner au suivant ».