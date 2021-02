Nouveau rôle pour le directeur de la Régie Incendie de la Région de Windsor à l’ACSIQ

Windsor — Christopher Grey, directeur de la Régie Intermunicipale Incendie de la Région de Windsor, a récemment renforcé son implication à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ), en étant élu par acclamation pour un poste de directeur de secteur pour la région de Sherbrooke.

Le directeur de secteur joue le rôle de courroie de transmission entre le directeur de sa région (qui siège au C.A. del’ACSIQ) et les membres des différents services de sécurité incendie (SSI) de son territoire. Il veille à ce que les préoccupations et réalités des directeurs de son secteur soient bien représentées sur la scène provinciale.

En véhiculant l’information transmise par l’ACSIQ, M. Grey va contribuer à ce que tous les membres disposent de renseignements fiables et uniformes sur les plus récents avancements du milieu de même que sur les meilleures pratiques en matière de sécurité incendie, de sécurité civile et de secours aux personnes.

M. Grey s’implique déjà depuis plusieurs années au sein de l’ACSIQ en participant à des comités, dont celui sur portant sur les Orientations 2 et 3 des schémas de couverture de risques. Il succède à Stéphane Simoneau, directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, qui a occupé le poste de directeur de secteur jusqu’à la fin septembre. Il tient d’ailleurs à le remercier pour son implication des dernières années. Fort de ses 20 années d’expérience en incendie, dont 11 en tant que directeur, M. Grey espère que cette nomination lui permettra de faire rayonner la grande région de Sherbrooke au niveau régional et provincial, en partageant les bons coups des SSI de son secteur auprès de ses pairs. La Régie Incendie de la région de Windsor et l’ACSIQ lui souhaitent bon succès dans ce nouveau défi qui lui offrira l’opportunité de participer activement à l’évolution des pratiques.