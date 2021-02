Le livre de ma vie et le calendrier-bottin des ressources 2021

Racine — Au printemps 2020, la pandémie de la COVID-19 a plongé le Québec dans un confinement dont les impacts sur le quotidien et le bien-être des personnes ainées furent majeurs. Soucieux du bonheur des ainés, les membres de la Table de concertation pour les ainés du Val-Saint-François (La Table) ont réfléchi à comment les aider à vivre ce contexte d’isolement et de face-à-face avec soi-même de façon saine. Les membres ont pensé offrir aux ainés un guide facilitant l’écriture de leur biographie. Ils ont donc concocté Le livre de ma vie, un outil simple de remémoration et de souvenirs. Les membres de La Table espèrent que ce livre permette de beaux moments d’échange entre les ainés et leurs enfants et petits-enfants.

De plus, fidèle à sa tradition depuis plus de 20 ans, La Table a publié son calendrier-bottin des ressources du Val-Saint-François pour l’année 2021. Quelque peu différent dans sa présentation à cause de la pandémie, le calendrier-bottin des ressources demeure l’outil essentiel pour connaître les services dédiés aux personnes ainées dans le Val-Saint-François.

Le Livre de ma vie ainsi que le calendrier-bottin des ressources 2021 sont disponibles pour les résidents de la MRC Le Val-Saint-François auprès du Centre d’action bénévole de Richmond (819-826-6166), du Centre d’action bénévole de Valcourt (450-532-2255) et du Centre d’action bénévole de Windsor (819-845-5522).