Un peu de plaisir et d’art hivernal à Danville

Danville (RL) — Comme on le sait les plaisirs de l’hiver et de jouer dans la neige ne sont pas des activités réservées uniquement qu’aux enfants, loin de là. C’est un peu ce que nous démontre M. Denis Groleau, un résidant de Danville qui a orné la devanture de son domicile de superbes sculptures sur neige. Artistes à ses heures, celui qui s’adonne notamment à la peinture ainsi qu’à la sculpture sur bois, aura cumulé plus de trois semaines de travail pour en arriver à confectionner les huit monuments glacés qui surplombent son terrain.

« Ça fait quelques années déjà que je m’amuse à faire des sculptures dans la neige. À titre d’exemple l’an dernier j’avais façonné le dieu égyptien Anubis, un personnage marquant qui me remémorait du même coup un voyage que j’avais fait par le passé. Ceci dit, je dois avouer que je me suis laissé aller un peu plus cette année. » D’expliquer M. Groleau avec le sourire. Bien en vues au coin des rues Herbert et Daniel-Johnson, les différentes créations du propriétaire de l’endroit, comprennent entre autres un lapin, des châteaux, un ours de stature imposante qui à lui seul aura demandé plus de quatre jours de travail, ainsi qu’une multitude d’autres petites structures toutes plus attrayantes les unes que les autres. « Habituellement je suis quelqu’un qui marche beaucoup, mais cet hiver bien que mon besoin de prendre l’air est toujours présent, j’ai délaissé quelque peu ce volet et j’ai plutôt opté pour jouer davantage dans la neige comme on dit. », continua-t-il en riant.

L’ancien homme d’affaires maintenant à la retraite, est heureux de constater que ses œuvres apportent un certain émerveillement aux jeunes comme aux moins jeunes. Denis Groleau se surprend même à voir les gens s’arrêter de plus en plus fréquemment pour contempler ses sculptures. Comme quelques bonnes bordées de neige sont assurément encore à prévoir d’ici l’arrivée du printemps, l’artiste n’exclut pas la possibilité d’ajouter d’autres réalisations à sa gamme actuelle au cours des prochaines semaines, le tout, uniquement question de profiter pleinement des plaisirs que nous apporte la saison hivernale.