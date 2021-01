Alain Caron cèdera sa place à la présidence la corporation de l’étang Burbank

Danville (RL) — Après plus de deux ans à la présidence de la corporation de développement de l’étang Burbank, M. Alain Caron a récemment informé l’exécutif qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat à ce poste en vue de la prochaine année. Bien que M. Caron passera le flambeau à compter d’avril prochain, ce dernier nous indique qu’il entend toutefois demeurer présent en tant qu’administrateur afin d’assurer une transition adéquate avec la nouvelle personne élue. Ayant à cœur le dossier de l’étang à Danville, M. Caron avait fait son entrée au sein du conseil administratif de la corporation dans la foulée des démissions simultanées de plusieurs membres du comité, alors que la corporation était au cœur d’un litige avec la municipalité en 2018.

« Je peux dire que suis fier du travail accompli par notre groupe au cours des dernières années. Je pense que nous pouvons dire humblement que nous avons su rétablir les ponts avec la ville de Danville et poursuivre dans la même veine que nos prédécesseurs, tout en y ajoutant notre vision des choses. À titre d’exemple, je peux mentionner notamment la création du Festival des Oiseaux migrateurs. Cela représentait assurément un défi de produire un festival de la sorte se déroulant sur plusieurs fins de semaine consécutives. » nous confia M. Caron.

Ce dernier nous expliqua, que son travail au sein de la direction de la télé communautaire Canal Info +, de même que de nouvelles implications au sein de comités extérieurs, sont les principales raisons ayant menées à sa décision. L’actuel président tenait toutefois à souligner le départ de personnes très importantes au sein de l’équipe, alors que Mme Francine Labelle-Girard et M. Michel Pruneau se retireront à la fin de ce présent mandat. Si la première s’occupait de belle façon de l’aspect trésorier de l’organisme, le second était un bénévole de terrain assidu depuis une bonne quinzaine d’années. « La nouvelle la plus importante est le départ de ces deux grands bénévoles qui ont beaucoup donné pour la corporation et je tiens vraiment à les en remercier. Quand l’on pense par exemple à M. Pruneau qui a entretenu et déneigé les sentiers volontairement pendant bon nombre d’années avant que la ville n’en reprenne charge, c’est vraiment quelque chose comme implication pour le bien de tous les membres., poursuivit M. Caron.

Pour ce qui est des activités qui se tiendront à l’étang au cours des prochains mois, il nous fut possible d’apprendre que dès que la situation sanitaire le permettra, plusieurs initiatives seront remises de l’avant en plus d’inclure des nouveautés telles qu’une exploration de la nature et l’inventaire de sa biodiversité ayant pour nom Le BioBlitz, elle qui est prévue être réalisée en collaboration avec des scientifiques au cours de l’année 2022.