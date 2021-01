« Un peu de bonheur sur la glace… »

Richmond(RL) —En cette période de confinement où la majeure partie des arénas sont fermées et que la multitude de règles sanitaires prévalent, plusieurs citoyens ont décidé de se faire une surface glacée à même leur cour, pour leur bien-être personnel certes et celui de leur famille. C’est le cas notamment de M. Ghislain Marcotte résidant sur la rue Savoie à Richmond, qui a entrepris au cours du mois de novembre dernier, la conception d’une patinoire sur le terrain avant de sa propriété.

« Comme je me doutais bien que l’aréna ne serait pas disponible en raison de la pandémie et sachant que la ville de Richmond ne ferait pas de patinoire publique cette année, j’ai décidé d’en réaliser une pour que ma conjointe ainsi que ma fille de 11 ans, puissent en profiter et pratiquer quelques exercices de patinage artistique, une discipline qu’elles exercent toutes les deux au sein du club de patinage Les Tourbillons. C’est certain que ça représente plusieurs heures de travail (tout près de 50 en conception et entretien jusqu’à maintenant), mais ce n’est pas grave, car de voir ma famille s’amuser cela en vaut très largement la peine. », commenta celui qui est bien connu dans la municipalité pour ses nombreuses implications communautaires et sociales.

« Sans vouloir lancer la pierre à qui que ce soit, je dois cependant dire que je trouve déplorable de constater qu’il n’y a pas de patinoire communautaire à Richmond cette année. Pour ma part il s’agit de la troisième fois au cours des sept dernières années que je transforme mon terrain en surface de patinage et bien qu’il s’agisse d’un choix personnel que quelques autres citoyens ont également fait, je suis très conscient que ce n’est pas la majorité de la population que peut bénéficier d’une telle opportunité. Sortir à l’extérieur, prendre l’air, jouer au hockey ou tout simplement patiner tranquillement est des activités qui font vraiment du bien. Je dirais que c’est encore plus vrai en cette période où jeunes et moins jeunes cherchent des moyens de se détendre un peu. », a-t-il poursuivi.

Loin d’y aller, de simples constatations critiques, M. Marcotte, qui siège depuis trois ans au sein du comité famille-loisirs à titre de parent bénévole, se permettent également de proposer l’exploration de pistes de solutions potentielles. « Pour ce qui est de l’absence de patinoire cet hiver, je suis très conscient que nous sommes à la fois à la merci de la covid et des aléas de la température, mais très humblement quand je regarde ce qui se fait dans les municipalités autour, j’ai peine à comprendre pourquoi nous n’avons pas été en mesure d’en faire autant ici pour le bien des gens de Richmond. Peut-être que d’avoir instauré la réservation de plages d’utilisations par exemple, aurait pu être une bonne idée, qui sait. Quoi qu’il en soit, je tiens à répéter que je ne pointe absolument personne du doigt dans ce dossier, mais que je me permets simplement d’émettre un sentiment, soit celui du fait que je trouve la situation vraiment dommage pour les gens de Richmond. », conclut Ghislain Marcotte.