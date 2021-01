Don à La Croisée des sentiers

Val-des-Sources — En ce début d’année, La Croisée des sentiers vient d’apprendre qu’elle recevra 225,31 $ en don d’un groupe de musiciens. En effet, tous les profits provenant de la vente du mini-album de VARGR, un groupe de musique Métal, seront remis à La Croisée au nom de Steeve Hurdle, un musicien originaire de Saint-Claude dans le Val-Saint-François qui s’était impliqué dans l’organisme peu de temps avant son décès en mai 2012.

C’est un ami de ce dernier, Stéphane Bélanger, qui a eu l’idée de ce projet. Les enregistrements vocaux datent de 1997, peu de temps avant que le musicien déploie ses efforts à la création de l’album Obscura de Gorguts, groupe dont il était membre à l’époque.

« Après plus de 20 ans, il était temps de rendre accessibles aux fans et à la famille de Steeve ces enregistrements. Et c’était important pour moi de remettre les profits de la vente de ce mini-album à un organisme qui tenait à cœur à Steeve », explique M. Bélanger.

Sylvie Khawaja, directrice de La Croisée des sentiers était touchée de recevoir ce don. « Steeve, s’était impliqué au niveau national, notamment auprès de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et Bell. Il était un excellent communicateur, très humain, et les membres l’aimaient beaucoup », affirme-t-elle.

La Croisée des sentiers est l’organisme communautaire implanté sur le territoire de la MRC des Sources depuis 1988 qui vient en aide à toute personne adulte vivant un problème de santé mentale.