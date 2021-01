Tout près de 175 paniers pour la 13e édition de Donnez au suivant/Paniers de Noël de Val-Des-Sources

Val-Des-Sources(RL) — Grâce au travail et à l’implication des membres du comité organisateur du service d’entraide alimentaire Donnez au Suivant/Paniers de Noël; Les Filles d’Isabelle Cercle Saint-Aimé ainsi que les parrains d’honneurs et les nombreux bénévoles, un impressionnant total de près de 175 paniers ont été remis à des personnes et familles dans le besoin le 20 décembre dernier. Il s’agit certes encore une fois d’un geste significatif de générosité de la part de la population, alors que les collectes de dons étaient assurément plus compliquées cette année en raison des mesures sanitaires et de distanciations sociales. L’ensemble du comité organisateur tient donc à prendre quelques secondes afin de remercier l’ensemble des bénévoles, commerçants et généreux donateurs, qui auront permis à des membres de leur communauté de passer un bien meilleur temps des fêtes.