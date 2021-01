Saint-Denis-de-Brompton — Catherine-Monique Ross est maître Reiki, intervenante et formatrice en soins et harmonisation énergétiques ainsi qu’en intégration mémorielle. À rebours d’une vision médicale compartimentée et symptomatique, elle propose une approche globale du bien-être. Le mental et le corps étant intimement liés, ne parvient-on pas à trouver un équilibre quand les deux sont en harmonie ?

Son parcours est éloquent. D’abord infirmière et même enseignante en techniques infirmières, elle s’est tournée vers des notions de santé globale. Pourquoi ? « On ne misait pas assez sur la prévention alors que celle-ci est la clé, confie-t-elle. Il faut apprendre à agir avant d’avoir à se rendre en milieu hospitalier. Si les gens prenaient conscience de leur corps et de ce qui s’y passe, ça irait mieux. Et ils réaliseraient plus rapidement quand quelque chose cloche. Il est plus sage d’approcher le corps dans sa totalité sans le sectionner en partie. Tous les organes sont reliés. Ainsi, si le foie est surchargé, il y aura des impacts sur le cœur, les reins, etc. »

Le meilleur de Soi

Riche de ses expériences et multiples formations du côté des médecines douces, madame Ross offre des pistes et des outils pour vivre plus harmonieusement. Créer un équilibre tant sur le physique que sur le psychique, avec amour et attention, dans un état d’esprit positif, c’est possible ! « L’expression *créatrice de notre vie* indique notre responsabilité envers notre propre vie, et signifie qu’il est possible d’agir sur nos pensées, nos paroles et nos actions pour transformer notre existence, précise-t-elle. C’est redécouvrir son pouvoir ! À contrario, se nourrir de pensées destructrices ou se taper sur la tête n’amène que découragement et impuissance. »

Le Centre Fleur de Cristal qu’elle exploite depuis les années 1990 a pour mission d’apporter une plus grande conscience de soi-même par la détente, le mouvement et l’apprentissage de différentes approches. Les soins, les ateliers et les formations permettent à la personne de retrouver plus de vitalité dans toutes ses cellules ! Le volet portant sur l’enseignement est sur pause, pandémie oblige. « Par contre, les soins individuels sont toujours offerts. Beaucoup ont besoin de moments de détente, de faire la paix intérieurement. Et n’oubliez pas de saisir la beauté dans les expériences de la vie. La beauté est partout et elle est une force transformatrice », conclut-elle. Elle rappelle aussi que le stress contracte les organes et affaiblit le système immunitaire.

centrefleurdecristal.com