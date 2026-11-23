Fin octobre, début novembre, c’est la période de budget pour les municipalités.

Pendant plusieurs jours, les employés cadres travaillent sur les demandes des membres du conseil.

C’est leur travail de faire un peu de ménage avant de présenter le résultat au conseil municipal, d’expliquer pourquoi certaines demandes sont moins urgentes que d’autres, mais c’est toujours au conseil que revient la décision finale.

Première étape, les incontournables : les quotes-parts de la MRC, les cotisations pour la Sûreté du Québec, les augmentations de salaire, l’indexation du coût de la vie, la Régie des incendies, les bâtiments municipaux… Aréna, Centre communautaire, les parcs, l’hôtel de ville, l’usine de filtration d’eau potable, le déneigement, et tout ce que cela comprend. Le prix de l’essence, produits chimiques, le sel, etc.

Après avoir budgété tous ces incontournables, le conseil regarde ses priorités et vu l’ampleur des dépenses, c’est là que le fun commence.

Le conseil s’aperçoit vite que l’argent ne pousse pas dans les arbres.

On doit faire des coupures dans des projets que nous aurions aimé réaliser. Ne pas oublier qu’il y a sept personnes dans un conseil et que chacun a ses demandes. Il faut savoir travailler en équipe et respecter les priorités de la municipalité.

Personne ne veut augmenter les taxes de façon draconienne. C’est pourquoi le travail du budget est un travail colossal et le résultat ne peut plaire à tout le monde.

Ne pas oublier que, contrairement aux gouvernements fédéral et provincial, la municipalité n’a pas le droit de faire de déficit. Tout doit balancer, les revenus et les dépenses.

Le gel de taxes est pratiquement impossible vu l’augmentation des dépenses dans plusieurs secteurs. Les municipalités qui le font finissent par le regretter et sont parfois obligées après quelques années d’augmenter les taxes au-dessus de l’indexation du coût de la vie. Par contre une augmentation selon l’indexation du coût de la vie est très raisonnable.

Les membres du conseil paient des taxes comme nous. Ils savent qu’il faut prioriser la capacité de payer des citoyens, et la capacité est de plus en plus petite.

Bonne chance à toutes les municipalités pour arriver à un budget raisonnable et efficace pour la municipalité.