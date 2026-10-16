Les municipalités, les infrastructures et les subventions

Les élections provinciales sont maintenant chose du passé.

Durant la campagne, tous les partis ont promis d’aider les municipalités dans leurs demandes de financement.

Dans notre région, plusieurs dossiers attendent des subventions du gouvernement, car, sans cela, les projets ne peuvent pas se réaliser.

Ce sont des dossiers très importants pour le bien-être de nos citoyens.

Quelques exemples :

La rénovation de l’aréna à Richmond, qui en a grand besoin, et qui demeure une infrastructure indispensable dans la municipalité.

L’agrandissement de l’école à Saint-Denis-de-Brompton, où les classes débordent depuis plusieurs années.

La bibliothèque de Windsor, une infrastructure très appréciée des citoyens, mais où les étagères débordent et certains livres sont devenus pratiquement inaccessibles.

L’élargissement de l’intersection des routes 143 et 249 à l’entrée de la ville. Le trafic est devenu très problématique et, avec tous les nouveaux ensembles résidentiels, ça ne va pas s’améliorer. C’était une promesse électorale qui n’a pas été tenue.

Je pourrais en nommer plusieurs autres, car chaque municipalité a ses demandes. Elles ont toutes besoin de subventions pour réaliser leurs projets,

Les subventions des gouvernements sont calculées sur des chiffres qui datent de Mathusalem. Lorsque les appels d’offres sortent, le projet a doublé et parfois triplé. Qui doit payer la différence ? Les municipalités naturellement.

Les gouvernements vont devoir revoir leurs façons de faire. Les principaux revenus des municipalités sont les taxes. Et contrairement aux deux autres paliers gouvernementaux, aucun déficit n’est permis pour les villes.

Les projets avec subventions exigent beaucoup d’heures de travail aux employés et, malheureusement, il y a plusieurs prétendants et très peu d’élus. Certaines petites municipalités n’ont pas les employés pour répondre à toute cette paperasse.

Je me souviens d’être allé à Québec avec notre député de l’époque rencontrer le ministre des Affaires municipales pour une subvention concernant la réfection du barrage de la Poudrière. Une réfection obligatoire. On m’avait promis 200 000 $ et, lorsque le chèque est arrivé, il était de 100 000 $ (la moitié). Qui a payé la différence ? Poser la question, c’est y répondre.

Dernièrement, au congrès de la FQM (fédération québécoise des municipalités) et en mai à celui de l’UMQ (Union des municipalités du Québec), les maires et mairesses étaient unanimes à dire qu’ils sont envahis par la paperasse, il faut que ça change.

Toutes les municipalités (qu’elles soient petites ou grandes) ont besoin de subventions. Il faut probablement changer la méthode des demandes afin que toutes y aient accès. Sinon, nous pourrions penser que certaines municipalités sont privilégiées. Ce serait dommage d’en venir à une telle conclusion.