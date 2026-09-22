Dès cette semaine, l’ex-mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, signe dans les Actualités-L’Étincelle une chronique mensuelle portant sur la politique municipale.





Après 25 années de politique municipale, j’ai décidé de quitter, mais vous comprendrez que la politique, elle, ne m’a jamais quittée. C’est pourquoi j’ai accepté un poste au bureau de Windsor pour le député fédéral Eric Lefebvre.

J’ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire et de pouvoir demeurer en contact avec le monde municipal.

J’ai toujours été une passionnée de politique municipale, provinciale, fédérale et même américaine, surtout ces temps-ci.

Mais, je vais vous parler surtout de la politique municipale, celle qui est la plus proche des citoyens.

Lorsque l’on s’engage en politique, que ce soit comme conseiller, conseillère, maire ou mairesse, il faut surtout savoir que nous devrons y consacrer beaucoup de temps. C’est probablement pourquoi plusieurs abandonnent le poste après peu de temps.

Le monde municipal est de plus en plus exigeant. Depuis mon arrivée en 2000, plusieurs nouveaux dossiers ont atterri sur nos bureaux, ce qui rend le travail plus exigeant, mais tellement plus intéressant.

Premièrement, un élu municipal travaille 24 h sur 24. Cela se fait au supermarché, à la bibliothèque, et même en marchant. Les citoyens veulent vous parler de leurs préoccupations, de leurs projets, vous êtes là pour les écouter et à la fin, prendre des décisions qui, malheureusement, ne feront pas nécessairement l’affaire de tous.

Deuxième point, penser plaire à tout le monde est une chose impossible. Il y aura toujours des gens qui auront des idées différentes des vôtres. C’est ce qui fait la force de notre démocratie.

Troisième point : savoir travailler en équipe. Les discussions, l’écoute et la patience (qualité que j’ai dû développer) sont primordiales. À notre arrivée, nous voulons tous changer le monde. Malheureusement, le monde se change un petit pas à la fois et pas nécessairement comme nous l’avions imaginé, mais toujours en pensant au bien de notre population.

Lorsque j’ai quitté, il restait encore des dossiers à régler et c’est normal. Il y aura toujours beaucoup de travail à faire dans nos municipalités… et la vie continue.



