Chronique des Chevaliers

Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 15 au 21 mars : Luc Préfontaine, Gilles P Fréchette, Jean-Guy Auger, Reynald Nicol, Jean-Denis Lévesque, Lucien Paradis et Michel Boudreau.

L’heureux gagnant pour le tirage du 12 mars 2020 est M. Pascal Tardif. (225).

N’oubliez que nous avons 2 tables de pool pour nos membres.

Avis aux intéressés, la campagne des Œuvres charitables des Chevaliers de Colomb du Québec est en cours. Nous avons des billets à vendre au coût de 2$ l’unité de 5$ pour 3 billets et de 10$ pour un livret de 6 billets. Il y a eu deux gagnants dans la région de l’Estrie l’an dernier. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Jean Jr Schinck (819-845-4583) ou au local des Chevaliers (819-845-2686). Tous les profits iront pour le bal des finissants de l’École du Tournesol, notre relève de demain.

Nos sincères condoléances à la famille de M Jacques St-Laurent ainsi qu’Armand Grenache.

À tous nos Frères Chevaliers, les cartes de membres 2021 sont arrivées, n’oubliez de venir les chercher à notre bureau entre 8 h et 11 h 30 du mardi au jeudi inclusivement.

Suite à une réunion téléphonique, les conseils de Bonsecours, Richmond, Valcourt et de Windsor vont vendre le Pain partagé cette année, plus de détails la semaine prochaine pour les dates et les lieux de vente.