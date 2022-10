Des rencontres enrichissantes avec les municipalités du Val-Saint-François

Windsor – Au mois de mai dernier, les agentes de développement agroalimentaire, Véronique Gagnon, et de maillage de L’ARTERRE, Marypascal Beauregard, accompagnée de la conseillère à la vie syndicale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Val-Saint-François, Laurie-Anne Dubeau, et de certains membres du conseil d’administration de l’UPA locale, ont réalisé une tournée des municipalités du Val-Saint-François afin de présenter les services disponibles en matière agricole et agroalimentaire.

Cette tournée a donné lieu à quatre rencontres à travers lesquelles une trentaine de personnes ont été rencontrées, dont les directions générales et les élus municipaux.

« Les discussions étaient très enrichissantes, de belles occasions d’aborder plusieurs sujets, comme la révision du plan de développement de la zone agricole, qui est en cours, le service régional de L’ARTERRE pour aider à l’établissement de la relève agricole et atténuer ses défis, la cohabitation harmonieuse des usages agricoles, les diverses réglementations, ainsi que les enjeux que peuvent vivre les instances municipales en lien avec le monde agricole. », précise Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire pour la MRC du Val-Saint-François.

La cohabitation est un enjeu important sur lequel les efforts doivent se poursuivre afin de continuer à sensibiliser la population du Val-Saint-François aux réalités qui existent à vivre dans une région où la zone agricole occupe 83 % du territoire. Par exemple, nous pouvons penser au partage des routes avec la machinerie agricole, mais aussi à la tolérance aux odeurs ou aux bruits. Des solutions concrètes ont été nommées, afin de créer des occasions de rapprochements et développer les liens entre les producteurs et les citoyens pouvant être porteurs de solutions.

La relève agricole est un thème à mettre en avant plan, car bon nombre de propriétaires fonciers, d’exploitants agricoles, et d’aspirants agriculteurs ne connaissent pas, ou très peu, le service d’accompagnement et de jumelage qu’offre Marypascal Beauregard, agente de maillage de L’ARTERRE pour le territoire du Val-Saint-François. Il est possible de communiquer avec elle pour plus d’informations au 819-826-6505, poste 216, ou par courriel à arterre@val-saint-francois.com.

La démarche de révision du PDZA se poursuivra dans les mois à venir, afin de mettre à jour le plan d’action pour le territoire du Val-Saint-François. Des groupes de discussion seront formés sur invitation avec les acteurs du milieu au cours de l’hiver 2023.

Pour en connaître davantage sur le Plan de développement de la zone agricole de la MRC du Val-Saint-François, il est possible de le consulter sur le site Internet à www.val-saint-francois/developpement-socio-economique/pdza.