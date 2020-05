Célébrons le lait québécois et son industrie !

Saviez-vous que le 1er juin est la Journée mondiale du lait ? Le Québec a assurément toutes les raisons du monde de célébrer son industrie laitière, laquelle fournit des aliments sains et nutritifs aux consommateurs tout en privilégiant des pratiques durables et responsables !

Bienfaits nombreux

Le lait contient 15 nutriments essentiels (calcium, vitamine D, protéines, etc.) qui contribuent à un corps en santé, notamment en ce qui concerne le pancréas, le gros intestin, le système nerveux et le système immunitaire en général. Il joue également un rôle clé dans la croissance, la circulation du sang, la solidité des dents et le maintien de la masse osseuse. Enfin, il aide à gérer son poids et à avoir une peau d’apparence saine.

Industrie prospère

Au Québec, l’industrie laitière constitue le secteur agricole le plus important. Elle compte plus de 5600 fermes, crée plus de 80 000 emplois et rapporte au-delà d’un milliard de dollars au gouvernement !

Qualité supérieure

Le lait québécois possède une excellente réputation, entre autres grâce au programme canadien obligatoire Pro­Action qui institue des normes de qualité des plus strictes. Il en résulte un produit sans hormones ajoutées ni traces d’antibiotiques ou d’altérations par l’eau ou les antiseptiques.

Empreinte inférieure

Le lait québécois est un véritable champion sur le plan de la consommation d’eau et d’énergie. Pour produire un litre de lait d’ici (processus qui comprend la culture des fourrages et le transport du lait vers l’usine), il faut 10,2 litres d’eau, pour une empreinte carbone de 0,93 kg. En comparaison, le litre de lait des Pays-Bas requiert 66,4 litres d’eau et possède une empreinte carbone de 1,24 kg. Bravo à nos producteurs !

Pour en savoir plus : lafamilledulait.com.