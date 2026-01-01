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Un trou béant sur le pont des papetiers à Windsor

durée 19 juin 2026 | 08h22
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Un trou béant s’est ouvert sur le pont des papetiers à Windsor. Les automobilistes doivent depuis une semaine composer avec une entrave à cet endroit.

Le pont des Papetiers est une infrastructure routière majeure située à Windsor, enjambant la rivière Saint-François. Il porte la route 249 et constitue un lien névralgique pour la municipalité, notamment à l’intersection de la route 143.

Bien sûr, le pont des Papetiers est sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Construit en 1974, le pont des Papetiers fera l’objet de travaux de réfection majeurs dès l’an prochain.

Malgré le trou, l’infrastructure demeure sécuritaire. « Nous n’aurions pas hésité à le fermer si ce n’était pas le cas », assure Jeanne Séguin-Laflamme, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

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