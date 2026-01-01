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Golf Richmond-Melbourne

Cleveland souhaite s’inviter dans le dossier

durée 17 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Cleveland – Même si le terrain n’est pas sur son territoire, les autorités municipales de Cleveland tiennent à s’engager activement dans le dossier afin que le golf Richmond-Melbourne puisse conserver sa vocation et qu’il ne soit pas transformé en un vaste développement domiciliaire.

« Les gens pourraient se demander pourquoi Cleveland veut s’engager dans ce dossier qui touche directement Richmond et Cleveland. En fait, nous avons été approchés par des citoyens qui croient que nous devons garder ce bijou. Dans la région, nous sommes chanceux : nous avons un centre d’art, une salle de spectacle et un centre de ski de randonnée très réputé. Le terrain de golf presque centenaire est vraiment récréotouristique et c’est un atout pour la région. Ce qui est bon pour la région est aussi bon pour Cleveland », de dire Herman Herbers, maire du canton de Cleveland.

Une des options sur la table actuellement serait la municipalisation du golf. Si les autorités municipales optent pour cette possibilité, le canton de Cleveland entend bien faire partie du processus. 

« C’est une option que nous regardons. Nous avons eu des discussions avec le maire de Richmond (Kevin Stoddard). Nous essayons de trouver des solutions pour que le golf garde sa vocation. Il y aura peut-être un investisseur qui voudra vraiment investir dans un club de golf et le refaire fonctionner. Ceux qui ont acheté n’ont pas démontré d’intérêt à conserver le club de golf. Il y a trois ou quatre options sur la table », soutient le premier magistrat, dans une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle. 

Plusieurs investisseurs pourraient aussi s’unir pour acheter le terrain et les installations. « Ça pourrait aussi prendre la forme d’une coopérative. Nous pourrions faire une collecte de fonds pour redémarrer le golf. Dans le passé, ç’a déjà été comme ça; les gens avaient des parts dans le terrain. Nous pourrions retourner avec ce modèle-là », indique-t-il. 

La possibilité de municipaliser le golf est une autre option. « Dans ce cas, nous serions partenaires. À ce sujet, il y a eu des discussions très préliminaires. Nous n’avons pas statué sur rien. Nous sommes loin de la coupe aux lèvres, mais je crois que M. Stoddard comprend très bien l’importance du terrain de golf pour la région. Et il a la volonté de faire revivre le terrain de golf. Il faudra trouver des partenaires pour le projet. Nous discutons et c’est encourageant. À Cleveland, c’est un dossier qui nous préoccupe beaucoup. Nous ne voulons pas perdre un acquis. Il y a des gens qui proviennent d’un peu partout pour jouer au golf. Il y a donc des retombées économiques », termine M. Herbers.

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