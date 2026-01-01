La Ville de Val-des-Sources redéfinit l’image et les quartiers signatures de son parc industriel

Val-des-Sources — Dans la salle du Club de golf Val-des-Sources, un dîner organisé en marge du tournoi de golf du maire a réuni des partenaires, des hommes d’affaires et des acteurs de la communauté.

Ils ont eu l’occasion d’assister au dévoilement de la nouvelle identité du parc industriel de la ville, ainsi qu’aux plans de développement qui l’accompagnent.

Prenant la parole devant les convives, le maire Hugues Grimard a présenté quatre quartiers thématiques bien distincts qui formeront désormais la signature du parc industriel Val-des-Sources.

Nous retrouvons donc les quartiers de la diversification, des écomatériaux, agroalimentaire et 4M2, ce dernier étant le plus récent, issu du rachat du site abritant autrefois les installations de Tergéo.

Le directeur général de la ville, M. Stéphane Alain, expliqua la démarche de la municipalité derrière la configuration établie.

« Notre parc industriel était déjà composé d’entreprises variées et bien établies qui démontrent une belle synergie. Notre réflexion derrière la création des quartiers a pour but de bâtir une structure nous permettant de bien implanter les futurs projets tout en favorisant le rayonnement de ces derniers.»

M. Grimard abondait dans le même sens « avec des quartiers bien établis de la sorte, cela nous permettra d’accompagner encore mieux nos entrepreneurs et de répondre adéquatement à leurs divers besoins »

On a appris que les réflexions sur le sujet avaient commencé il y a environ deux ans, soit au moment où les démarches pour acquérir le site qui abrite maintenant le quartier 4M2 ont été lancées.

C’est une nouvelle étape pour le développement industriel de Val-des-Sources. Depuis les dernières années, nous avons su démontrer que nous sommes un milieu attractif et dynamique économiquement. Aujourd’hui, on se dote d’un nouveau levier pour se permettre d’aller encore plus loin », conclut le maire.