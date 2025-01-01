X
Un homme de 85 ans perd la vie dans un incendie à Saint-Denis

durée 1 décembre 2025 | 13h57
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Denis-de-Brompton — Un homme de 85 ans a perdu la vie dans un incendie qui a complètement détruit le samedi 29 novembre une maison mobile avec agrandissement située au 350, Côte de l’Artiste à Saint-Denis-de-Brompton.

L’appel a été acheminé à 0 h 51 dans la nuit de vendredi à samedi. C’est la caserne 2 située pas très loin du Costco au Plateau Saint-Joseph qui s’est rendue sur les lieux dans un premier temps. À 1 h 10, les pompiers étaient sur place pour combattre l’incendie.

« Sur place, les services de secours ont pu constater un embrasement généralisé. Avant d’intervenir à l’intérieur, il fallait rabattre les flammes. Évidemment, ça a pris un certain temps », raconte Martin Primeau, directeur du service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

D’autres équipes sont arrivées par la suite ; les casernes 5 et 7 ont également pris part à l’opération. « L’alimentation en eau a été fournie par Windsor, tout comme Magog. Sur les lieux, il y avait beaucoup de flammes », précise M. Primeau.

Puisqu’il y a eu la mort d’un homme, la Sûreté du Québec a été saisie du dossier. Les policiers ont d’ailleurs été dépêchés sur les lieux.

Après l’intervention, le bâtiment dénotait une certaine fragilité. « Nous avons dû utiliser une pelle mécanique afin de sécuriser les lieux. Par la suite, il y a eu des recherches pour localiser la victime.

« Un inspecteur du service des incendies de Sherbrooke s’est déplacé pour brosser le portrait de la situation. Il va travailler en partenariat avec la Sûreté du Québec. Il n’y a pas encore de cause identifiée jusqu’à présent », de dire le directeur du service.

Selon les policiers de la SQ, l’origine du feu ne serait pas criminelle.

