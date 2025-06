Martin Tremblay devient directeur général de la MRC du Val-Saint-François

Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la nomination de Martin Tremblay à titre de directeur général et greffier-trésorier de la MRC du Val-Saint-François. Il est entré en fonction le 26 mai dernier.

M. Tremblay est diplômé en génie civil et poursuit actuellement une maîtrise en administration publique à l’École nationale de l’administration publique (ENAP). Il a œuvré dix ans au privé et a fait le saut dans le milieu municipal en 2005, comme directeur des travaux publics à la Ville de Windsor. Depuis 2010, il occupait le poste de directeur général à la Ville de Cookshire-Eaton.

Selon la MRC, comptant près de vingt ans d’expérience au niveau municipal, M. Tremblay possède une connaissance approfondie des services publics, qui ne cessent d’évoluer, et du rôle stratégique du palier de gouvernement de proximité que représentent les municipalités.

« La MRC du Val-Saint-François est innovante et ceci vient me rejoindre énormément. Ce sera un privilège de pouvoir apporter ma contribution à l’équipe. Le but premier des services publics est le bien-être collectif. La démarche stratégique de la MRC du Val-Saint-François est une excellente opportunité de se démarquer en la matière. La philosophie innovante de l’équipe en est la pierre angulaire et je trouve cela extrêmement stimulant de pouvoir y participer », souligne Martin Tremblay, directeur général de la MRC du Val-Saint-François.

Martin Tremblay succède à Geneviève Giasson, qui avait annoncé son départ en janvier dernier après avoir assumé la direction générale de la MRC pendant trois ans.

« Le Conseil de la MRC est bien heureux d’accueillir M. Tremblay à la direction générale de notre organisation. Ses connaissances du domaine municipal et son expérience en gestion font de lui le candidat tout indiqué pour poursuivre le travail de nos dossiers en cours et à venir. Il a un grand souci du travail d’équipe, une valeur très importante au sein de l’équipe de la MRC. » — Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

