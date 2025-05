Décès de sœur Lucie Gélinas à Richmond

Richmond — C’est avec tristesse que la communauté de Richmond a appris le décès de sœur Lucie Gélinas, la dernière religieuse du Couvent Mont Saint-Patrice à Richmond.

« Dès mon arrivée à Richmond j’ai été rapidement adoptée par la population, tout comme les membres de notre congrégation, et au fil des ans, on a bâti de belles relations. Je dis toujours que j’ai été gâtée dans la vie et c’est un cadeau qui se prolonge », avait confié sœur Lucie à notre journaliste Guy Marchand à l’occasion de son 50e anniversaire de vie religieuse en 2008.

Née en 1937 à Yamachiche en Mauricie (près de Louiseville) dans une famille de 5 enfants, sœur Lucie est devenue religieuse au sein de la Congrégation de Notre-Dame alors qu’elle avait 20 ans. Elle venait de terminer ses deux années au noviciat et avait prononcé ses vœux en 1958 quand elle a été appelée à enseigner au Collège Notre-Dame de Sherbrooke, poste qu’elle va occuper pendant deux années.

Par la suite elle a été appelée à déménager à Richmond où elle va enseigner pendant 38 ans dans trois écoles différentes : le couvent du Mont Saint-Patrice jusqu’à sa fermeture en 1981, puis les écoles St-Michael et Notre-Dame (qui est devenu par la suite Le Tremplin et Plein-Cœur).

« Je ne regrette aucunement toutes ces années passées dans le domaine de l’enseignement. J’ai réalisé ce que je voulais faire et j’ai aussi rencontré tout au long de ces années plusieurs générations de familles. J’ai aussi côtoyé d’excellents amis au sein des autres enseignants et c’est certain que ça n’a pas toujours été facile. L’enseignement a beaucoup changé au fil des ans, tout comme la mentalité chez les jeunes, et disons qu’au cours des dernières années, il fallait se montrer plus sévère et imposer davantage de discipline. Des choses que je n’aimais pas faire cependant », avait dit sœur Lucie, lors de l’entrevue accordée à Actualités — L’Étincelle.