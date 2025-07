Une nouvelle structure pour animer le parc du Centenaire

Windsor — La Ville de Windsor confirme l’ouverture officielle de la toute nouvelle structure du parc du Centenaire, un petit pavillon multifonctionnel qui vient remplacer l’ancien kiosque démantelé ce printemps en raison de son état de détérioration.

Pensée pour accueillir des spectacles en plein air et des rassemblements communautaires, la gloriette se veut un espace à la fois convivial et inspirant, au cœur d’un des lieux les plus fréquentés par nos citoyens lors des événements municipaux.

« Cette nouvelle gloriette marque un pas de plus dans notre volonté de rendre nos espaces publics encore plus vivants et rassembleurs. Elle offrira un cadre charmant pour des prestations musicales, des lectures publiques et toutes sortes d’activités culturelles », a souligné la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

La conception de la gloriette mise sur une intégration harmonieuse à l’environnement naturel du parc, tout en offrant une structure couverte adaptée aux besoins des artistes et du public.

La population est invitée à venir découvrir ce nouvel espace lors des prochaines festivités estivales. Elle pourra assister au spectacle de Christian Lemieux le dimanche 10 août, de 14 h à 16 h.