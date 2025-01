Il n’y aura pas de chambre de commerce régionale dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François - Le projet de création d’une chambre de commerce régionale dans la Val-Saint-François a avorté. Elle aurait regroupé les instances de Windsor, de Valcourt et de Richmond.

En fait, ce sont les membres de Richmond qui ont rejeté l’idée d’une chambre de commerce régionale, alors que les représentants de Windsor et de Valcourt étaient favorables à ce regroupement.

Réunis en assemblée spéciale mercredi dernier, les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Richmond ont voté à main levée contre la fusion de façon unanime.

« Les gens du centre-ville et des alentours sont assez solidaires. Les gens croient que nous sommes capables de nous organiser nous-même sans la présence de Windsor et de Valcourt. Nous nous sommes rivé le nez sur l’opposition à Richmond », souligne Sylvain Cadorette, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, qui, d’un point de vue personnel, était plutôt en faveur de la fusion des chambres de commerce.

Selon lui, les gens de Richmond ont craint que Windsor prenne trop de place à l’intérieur d’un processus de fusion. « Les bureaux d’une chambre fusionnée auraient possiblement été installés à Windsor. Les gens ont eu peur d’un service moins personnalisé », de dire M. Cadorette, en ajoutant que l’idée de fusion existe depuis une quinzaine d’années.

Pour l’instant, à la suite de ce rejet de la fusion, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond croit que le partage d’une permanence entre les trois chambres pourrait être une avenue intéressante.

« Nous allons tenter de travailler ensemble pour montrer aux gens qu’il est bénéfique d’aller dans ce sens. Un jour, ce sont les membres qui nous demanderont de regrouper les trois chambres. C’est juste une question de temps », affirme M. Cadorette.

À la Chambre de commerce régionale de Windsor, la déception est très grande. « C’est très décevant. Pour nous, c’était une opportunité vraiment intéressante pour tout le secteur de la MRC du Val-Saint-François. Ce projet allait permettre de relancer les trois chambres. Il y a juste du positif à se regrouper. C’est une énorme déception », avoue Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

Elle affirme toutefois que, malgré le rejet du regroupement de la part de Richmond, la Chambre de commerce régionale de Windsor possède les moyens financiers nécessaires à l’engagement d’une ressource permanente. « Elle serait viable si la permanence réussit à aller chercher ce dont nous avons besoin. Ça pourrait donc devenir viable à long terme », de dire Mme Serra.

Selon elle, il est trop tôt pour savoir si ce projet de regroupement des chambres pourrait être éventuellement relancé. « C’est trop embryonnaire. Nous ne pouvons pas nous opposer à la décision des membres de Richmond. Nous allons nous informer pour voir si nous pouvons relancer le projet de regroupement d’une façon différente. Si nous voulons continuer, ça nous prend une permanence. Ainsi, nous pourrons continuer à fleurir et à être prospères », insiste Mme Serra.