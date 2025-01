Légère augmentation des populations dans la région

Ce qui marque d’emblée lorsqu’on discute avec la notaire Audrey Viens, c’est d’abord le sourire qu’elle a dans la voix. On la sent intéressée par l’autre et dédiée à une communication claire. Qu’elle soit notaire semble par conséquent tout désigné. Native du Val-Saint-François, Me Viens a habité, étudié et travaillé à Sherbrooke avant de revenir ...