Marier & Viens, notaires : l’aspect humain au cœur de l’accompagnement

Ce qui marque d’emblée lorsqu’on discute avec la notaire Audrey Viens, c’est d’abord le sourire qu’elle a dans la voix. On la sent intéressée par l’autre et dédiée à une communication claire. Qu’elle soit notaire semble par conséquent tout désigné.

Native du Val-Saint-François, Me Viens a habité, étudié et travaillé à Sherbrooke avant de revenir dans la région. Venant du coin, elle savait non seulement que les Marier étaient bien implantés comme notaires à Windsor — elle était aussi au courant que Me Marie Marier cherchait de la relève depuis longtemps. En 2022, elles ont donc décidé de travailler en équipe sous le nom de « Marier & Viens, notaires », suite à quoi Me Marier lui a graduellement transmis ses dossiers jusqu’à son départ en novembre 2023.

Le patriarche Armand Marier a été notaire à Windsor de 1956 jusqu’à sa retraite, et sa fille Marie a repris le flambeau de 1981 jusqu’à la sienne. Il était donc primordial pour Me Viens de préserver le legs et la notoriété des Marier. À cet effet, elle a tenu à conserver leur nom dans l’appellation de l’entreprise, ainsi qu’à continuer d’opérer à partir des mêmes locaux. De cette façon, la clientèle a pu constater qu’il y avait une relève tout en s’assurant le même service réputé. Me Viens se réjouit d’ailleurs de voir que des clients de troisième, voire de quatrième génération font encore affaire avec son bureau.

Me Viens propose une pratique générale adaptée au petit milieu qu’est celui du Val-Saint-François : droit immobilier, droit de la personne, droit successoral, droit corporatif, droit agricole et procédures non contentieuses. Elle insiste sur l’aspect humain qui est au cœur de sa pratique : que ce soit concernant l’achat d’une première maison ou suivant un décès, son travail en est un de prévention et d’accompagnement, autant dans les moments heureux que dans les passages difficiles.

Certaines personnes sont portées à négliger l’importance capitale des documents produits par des notaires : ils permettent cependant d’officialiser et de protéger des informations, ce qui est pertinent non seulement pour le client, mais souvent aussi pour son entourage (dans le cas d’un testament, par exemple). Si ces documents sont soumis à des normes on ne peut plus strictes, Me Viens propose toutefois des services personnalisés en prenant le temps de bien comprendre les besoins de chacun. Elle peut aussi se rendre chez des personnes étant dans l’impossibilité de se déplacer. Tout ça, dans le but d’accompagner le mieux possible.

Prendre le temps de connaître la clientèle, c’est ce qu’elle préfère — et c’est idéal pour un suivi approprié. L’aspect humain, disions-nous : c’est bien ce qui est à préserver dans des actes notariés. Et ça, Me Viens l’applique grandement.

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François