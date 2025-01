Plantations Perreault et Maison du ranch : évoluer en famille

Les Plantations Perreault, c’est une histoire de famille. Démarrée en 1991 par Stéphan Perreault et Sylvie Bolduc, l’entreprise se concentre d’abord sur sa plantation de sapins.

Dès lors, d’année en année, leurs activités prennent de l’ampleur et se diversifient — de l’autocueillette de petits fruits et de citrouilles à l’exportation aux États-Unis de ces dernières. Puis, en 2002, la famille emménage sur ses terres, à Val-Joli : une proximité qui lui permet de commencer à développer le volet agrotouristique qui fait encore la réputation de la compagnie.

Et, aujourd’hui, toujours en évolution — notamment via le nouveau volet de la Maison du ranch —, Plantations Perreault entame le précieux processus de la passation familiale.

Viviane Perreault est inhalothérapeute de formation. Tout comme ses sœurs, elle a travaillé dans l’entreprise familiale pendant sa jeunesse. Elle ne songeait pas la reprendre a priori, mais lorsque ses parents ont commencé à parler de prendre leur retraite, l’idée a commencé à faire son chemin. Et, depuis, les Plantations Perreault diversifient leurs activités, en misant davantage sur l’agrotourisme :

« Quand mes parents ont commencé à parler de se retirer, j’étais intéressée à prendre la relève, mais je ne souhaitais pas passer autant de temps qu’eux sur les productions agricole et forestière — c’est à ce moment-là qu’on a commencé à miser encore plus sur l’agrotourisme, qui m’attirait davantage. L’agriculture, c’est un milieu dans lequel on investit beaucoup d’heures : dans ce contexte-là, c’était important pour eux que je me sente à ma place pour la suite ».

Ils ont donc diminué les superficies de culture afin de mettre plus d’énergie dans les infrastructures nécessaires pour recevoir des gens.

L’autocueillette est saisonnière, passant des fraises, framboises et bleuets aux citrouilles puis aux sapins. Et, chaque saison, des activités viennent l’agrémenter : on peut visiter la fermette, piqueniquer sur une aire dédiée, profiter d’une salle éducative dans la grange, même participer à une chasse aux lutins quand vient le temps des Fêtes !

L’offre de la boutique varie elle aussi au fil des saisons : les Perreault y vendent leurs fruits et légumes en plus d’une variété de produits locaux. Et, depuis deux ans, l’endroit est doté d’une crèmerie où il est possible d’agrémenter sa collation glacée de petits fruits ou d’épices à la citrouille.

En 2020, l’entreprise a aussi fait l’acquisition d’une grande maison de campagne contemporaine : la Maison du ranch, offerte en location à court terme à qui souhaite s’évader définitivement de la course urbaine. Sise sur une vaste terre de 100 acres, elle est notamment équipée d’une piscine intérieure et d’un spa, en plus d’être flanquée d’une écurie qui accueille des chevaux en pension. On s’y sent vraiment ailleurs — même si on vient du coin.

Les Plantations Perreault continuent donc d’être une affaire de famille — à travers laquelle ses membres évoluent ensemble.

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François