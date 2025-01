Boucherie Lamarche : une plus grande offre de viande, poissons et desserts

La Boucherie Lamarche fait partie du décor racinois depuis une trentaine d’années. Fondée par Lynda et François Lamarche, elle appartient à leur fils Mikael depuis 2013. Et, cette année, l’entreprise a doublé sa superficie en inaugurant de nouveaux locaux — un investissement de 1,5 M$, dont 300 000 $ proviennent du gouvernement du Québec.

L’une des forces de la boucherie, c’est d’être couplée à un abattoir de bétail situé tout près : « Ça permet d’être plus compétitif, parce qu’il n’y a à peu près pas de frais de transport ». Au début, son père possédait un abattoir dit « de proximité », qui ne pouvait légalement desservir que des agriculteurs du coin. Depuis 2008, la Boucherie Lamarche profite d’un plus gros abattoir, ce qui lui permet de distribuer la viande qu’elle produit à l’échelle provinciale. Et, depuis 2019, il est opéré en partenariat avec la famille Bouffard — qui possède les boucheries Face de bœuf — sous le nom de l’Abattoir BL. D’ailleurs, les Cochons tout ronds, une autre entreprise racinoise, fait aussi affaire avec l’abattoir — c’est l’une des raisons pour lesquelles la charcuterie s’est établie au village lorsqu’elle a quitté ses premiers locaux madelinots.

Peu de boucheries québécoises sont jumelées à un abattoir — c’est un atout qui explique la nécessité du récent agrandissement, avec les demandes toujours grandissantes. Instauré à la fin du mois de septembre 2024, le nouveau local de la Boucherie Lamarche — situé juste à côté de l’ancien, toujours en face du Marché Locavore — propose désormais une plus grande variété de produits. En plus du service de fumage maison déjà bien apprécié, on y retrouve davantage de produits marinés, des desserts de l’Érablière Bernard de Granby et des denrées du Marché de poisson de Sherbrooke. C’est un autre point qui distingue désormais leur comptoir, comme l’offre en poissons et fruits de mer est plutôt rare dans la MRC.

L’inauguration de l’agrandissement, le 28 septembre dernier, a été un événement en soi : étaient notamment présents André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et député de Johnson; André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des Institutions; et Andréanne Larouche, députée de Shefford.

Mais le développement de l’entreprise ne s’arrête pas là. L’Abattoir BL a récemment fait l’acquisition d’un abattoir de volaille à Saint-Joachim-de-Shefford et souhaite en rapatrier l’équipement à Racine pour relancer ce service, qui n’est plus offert depuis qu’un incendie a ravagé une partie des installations familiales en 2019. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain pour la construction. À suivre!

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François