Perturbations à prévoir sur la route 249

Windsor — Bien des consommateurs souhaitent l’implantation d’un Dollarama à Windsor. Depuis le développement du quartier du Moulin, à l’entrée du parc industriel de la 55, des rumeurs dans ce sens se font de plus en plus persistantes. Cependant, le promoteur du quartier du Moulin et la direction de Dollarama refusent pour l’instant de confirmer ...