Les rumeurs sur la venue d’un Dollarama à Windsor sont-elles fondées ?

Windsor — Bien des consommateurs souhaitent l’implantation d’un Dollarama à Windsor. Depuis le développement du quartier du Moulin, à l’entrée du parc industriel de la 55, des rumeurs dans ce sens se font de plus en plus persistantes.

Cependant, le promoteur du quartier du Moulin et la direction de Dollarama refusent pour l’instant de confirmer la venue éventuelle de ce détaillant à bas prix.

« Dollarama continue de poursuivre la croissance de son réseau de magasins à l’échelle du Canada pour offrir une plus grande proximité et commodité aux clients existants et futurs. À ce jour, Dollarama n’a pas de nouvelles ouvertures de magasins confirmées à Windsor », de dire Maxime Illick, relations médias pour Dollarama.

Impossible de savoir si le Groupe Laroche et Dollarama procèdent actuellement à des négociations. « Dollarama a comme politique de ne pas faire de commentaires concernant les rumeurs », s’est contenté de dire le porte-parole de Dollarama.

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d’articles saisonniers, en magasin et en ligne. Il existe plus de 1500 magasins à travers le Canada.

S’il s’installe dans le quartier du Moulin, Dollarama deviendrait voisin du Maxi, du McDonald et d’Ultramar.