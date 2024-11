Domtar investit plus de 56 M$ dans son usine de Windsor

Windsor — La compagnie Domtar investit plus de 56 M$ dans la modernisation de son usine de Windsor.

Parce que le gouvernement du Québec injecte 12 M$ dans le projet, l’annonce a été faite en présence de Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, ainsi que d’André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

« La productivité n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas juste parce que l’on veut s’enrichir. C’est parce que l’on veut sortir notre épingle du jeu dans un monde de plus en plus compétitif », de dire le ministre Skeete, lors de la conférence de presse.

Le projet permettra principalement la transformation et la mise à niveau de deux machines à papier et la modernisation du centre de palettisation. Déjà, les travaux relatifs à la machine no 7 sont complétés.

Selon le député de Richmond, il s’agit d’une « belle annonce » pour Windsor et pour toute la communauté en Estrie. « Domtar fait toujours partie du paysage économique de la Ville de Windsor et poursuit, avec l’annonce d’aujourd’hui, sa croissance. C’est un moteur important dans notre économie locale. L’entreprise est également reconnue pour son généreux apport à la collectivité », a souligné M. Bachand.

Selon Alain Bourdage, vice-président énergie, optimisation et développement des affaires chez Domtar, la compagnie est prête à poursuivre sa croissance et à devenir le leader mondial dans les produits forestiers. « Il faut souligner l’importance de l’usine de Windsor pour le groupe Domtar. Il s’agit en fait du dernier complexe de papier fin intégré totalement au Canada. C’est un site qui figure parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Le savoir-faire de Windsor, de tous les employés, a été construit au fil des nombreuses générations. C’est ce qui explique le succès de l’entreprise », a soutenu M. Bourdage.

« Ces projets sont essentiels pour maintenir la position enviable de l’usine qui regroupe 800 travailleurs. Nous sommes très heureux de pourvoir compter sur le soutien du gouvernement et d’Investissement Québec pour le réaliser », de dire Stéphane Palin, directeur de production de l’usine de Windsor.

Selon le ministre, lorsqu’on injecte plus de 56 M$ dans un projet, c’est qu’on veut rester présent dans le milieu pour un bon bout de temps.

C’est ce que croit aussi la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, qui, bien sûr, se réjouit de cette annonce. « C’est une sécurité en plus qu’on nous annonce aujourd’hui. L’usine Domtar de Windsor va tellement bien. J’ai été très contente d’entendre l’engagement des employés dans ce projet. C’est primordial… Si tu n’as pas les employés derrière toi, c’est impossible d’avancer. Une annonce comme celle d’aujourd’hui, c’est vraiment très bon pour toute la région. Des nouvelles comme ça, j’en prendrais tous les jours », de commenter la première magistrate.

L’appui financier provient du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable, les projets d’investissement réalisés au Québec.