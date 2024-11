Val-des-Sources s’amène vendredi à Windsor

Windsor — Le Desjardins — Wild de Windsor est maintenant à quatre points du premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey détenu par le JB de Daveluyville.

Les victoires seront encore plus importantes dans les prochains matchs afin de demeurer dans le peloton de tête, car Coaticook est maintenant au deuxième rang et les Windsorois ont glissé au troisième rang à égalité avec Lac-Mégantic et Princeville.

La semaine dernière, lors de l’après-match Cherry River, le capitaine Samuel Grégoire a répondu du tac au tac à la question concernant l’importance de demeurer parmi les meilleures équipes de la LRH.

«Ça prend de la constance, dit-il. Il faut jouer avec intensité et les gars sont prêts à jouer leur “game”.»

Après deux revers de suite face aux meneurs du classement et champions en titre de la LRH, le Desjardins — Wild voudra assurément retrouver le chemin de la victoire en recevant la visite des Nordik Blades de Val-des-Sources, ce vendredi à 20 h 30.

Et le mot d’ordre en vue de ce match sera de se méfier de cette formation qui a remporté deux de ses sept matchs depuis le début de la saison.

Enfin, nous rappelons aux joueurs de hockey mineur de Windsor – Richmond qu’ils peuvent assister aux matchs gratuitement en portant leur chandail de match du Desjardins – Wild. (Pas de coton ouaté, de manteau, etc. Ça prend le chandail de match!)