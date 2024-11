Un philosophe méconnu remis en lumière par un auteur de Richmond

Richmond — La bibliothèque Daniel-Ménard a été l’hôte du lancement du premier livre de Dominic Fontaine-Lasnier. Il s’agit d’un essai consacré au philosophe québécois François Hertel (1905-1985).

La soirée, animée par Michèle Laberge, a permis au public d’en apprendre davantage sur la vie et la pensée de ce philosophe méconnu, mais aussi sur le processus créatif de l’auteur, qui enseigne au Cégep de Drummondville depuis 2002.

« Durant mes études universitaires, on ne m’a jamais parlé de philosophes québécois, a confié l’auteur à la quarantaine de personnes venues assister à l’événement. Ce n’est pas normal ! Il y en a toujours eu, au Québec, des intellectuels qui ont pensé par eux-mêmes, mais leurs écrits sont souvent ignorés. »

C’est pour briser ce silence que Dominic Fontaine-Lasnier a écrit son livre. Un long travail, qui s’est échelonné sur une quinzaine d’années.

« Il y a eu des hauts et des bas, avoue l’auteur. J’ai abandonné mon projet à quelques reprises, parce que je ne trouvais pas le bon ton pour parler de Hertel. Je voulais que les lecteurs d’aujourd’hui comprennent à quel point c’était un être avant-gardiste. C’était un prêtre jésuite qui remettait en question les conventions de son époque, tout en s’efforçant de respecter les gens qui l’entouraient. Sa position n’était pas facile à assumer, et c’est peut-être pour ça qu’il avait un aussi bon sens de l’humour ! Ses écrits sont à son image : excentriques, pleins d’esprit, mais difficile à cerner. »

Dans cet ouvrage qui compte 174 pages et se divise en quatre parties, l’auteur présente d’abord la vie et l’œuvre de François Hertel (dont le véritable nom était Rodolphe Dubé). Il propose ensuite une réflexion plus personnelle sur l’enseignement et l’héritage, suivie d’un entretien avec Guylaine Massoutre, une spécialiste de François Hertel.

Quand on lui demande ce qu’il souhaite maintenant pour son livre, Dominic Fontaine-Lasnier espère qu’il permettra de mettre en lumière l’apport essentiel de François Hertel à la modernité québécoise. « Hertel fait partie de ceux qui ont préparé la Révolution tranquille. Il a influencé des personnalités importantes comme Paul-Émile Borduas, René Lévesque et Pierre-Elliot Trudeau. Il mérite vraiment qu’on lui fasse une petite place dans notre mémoire collective », a plaidé l’auteur.