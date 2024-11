Intercepté à 151 km/h sur la 255 à Wotton

Wotton - Décidément, en dépit d’une présence policière soutenue, force est d’admettre que certains automobilistes continuent de s’en donner à cœur joie au niveau de la vitesse à travers la MRC des Sources.

De ce fait, quelques constats d’infractions dits, de « Grand excès de vitesse », ont été distribués sur le territoire au cours des derniers mois et ce fut notamment le cas une fois de plus le 11 octobre dernier.

Vers 22 h 50 en cette fin de soirée du vendredi, les policiers ont capté, lors d’une opération de cinémomètre effectuée sur la route 255 à la hauteur de Wotton, un véhicule de marque Chevrolet Silverado circulant à une vitesse de 151 km/h dans une zone de 90 km/h.

Intercepté, le conducteur de la région, âgé dans la vingtaine, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1301 $ en plus de 14 points d’inaptitude. Son permis fut par ailleurs suspendu sur le champ.

Tel que le stipule la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), on parle d’un Grand excès de vitesse lorsque l’on dépasse la limite permise de : 40 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 60 km/h ou moins, 50 km/h ou plus dans une zone où la limite est de plus de 60 km/h à 90 km/h et 60 km/h ou plus dans une zone où la limite est de 100 km/h ou plus.