Décès de Sœur Marie de Saint-Paul

Danville — C’est toute une communauté qui pleure le départ de Sœur Paulette Bois, dite Sœur Marie de Saint-Paul, décédée le 16 octobre dernier à l’âge de 91 ans et 10 mois. Après 10 années passées au Carmel de Montréal, Sœur Marie de Saint-Paul fût transférée à Danville où elle aura été présente pendant plus de 47 ans, soit de 1962 jusqu’à 2009, moment où elle fût réassignée au Carmel de Dolbeau.

Cumulant un impressionnant total de 72 années de vie religieuse, il va sans dire que Sœur Marie de Saint-Paul aura su laisser sa marque personnelle dans le cœur et l’âme d’une panoplie de personnes de la région.

C’est d’ailleurs ce que voulait mettre en lumière une proche de la disparue, alors que Mme Louise Fontaine avait de bons mots à adresser à l’endroit de son amie, Sœur Marie de Saint-Paul.

« Elle avait une dévotion immuable, un engagement indéfectible au Seigneur, elle a donné sa vie à l’honorer. Elle avait un sourire stupéfiant et communicatif, une présence consolatrice et réconfortante, un rire cristallin qui résonnait comme la plus douce mélodie. Elle était capable de réchauffer et soigner les cœurs en détresse. Elle était irremplaçable, tout en elle illuminait nos vies. Elle était la maman des personnes accablées par la tristesse, le désespoir, elle avait le don particulier de consoler et de faire revivre l’espérance. Cette belle âme pleine de joie et de tendresse a suivi le chemin du paradis, le Seigneur lui a préparé une place d’honneur ou elle sera comblée d’un bonheur infini. Pour votre dévouement intense, incommensurable envers la population de Danville et des environs, nous vous adressons un merci ému et sincère. Continuez de veiller sur nous, car maintenant vous êtes notre merveilleux petit ange protecteur. Avec toute notre affection, le groupe Saint-Paul, vos amis(es) du Carmel et votre amie Louise. », confie la dame dans un vibrant hommage.

Une messe sera chantée en l’honneur de Sœur Marie de Saint-Paul, le dimanche 15 décembre en l’église Saint-Isaac Jogues de Val-des-Sources. « Venez y assister en reconnaissance pour tout le bien qu’elle a fait sur terre. », de conclure Mme Fontaine.

Le journal Actualités-l’Étincelle désire joindre sa voix à son tour en offrant ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Sœur Paulette Bois, dont les funérailles ont été célébrées le 26 octobre dernier en la chapelle du monastère des carmélites de Dolbeau-Mistassini.