Le Desjardins – Wild s’impose à East Angus

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a signé une deuxième victoire en autant de matchs en ce début de saison en s’imposant 11-1 contre les Lumberjacks à East Angus.

La marque était de 2-1 pour les Windsorois, en deuxième période, quand ils ont explosé avec cinq buts en un peu plus de 12 minutes de jeu.

Jean-François Plante, Jordan Roy, Hunter Mastine, Patrick Johnston (2ème) et Nolan Poulin, avec le premier de ses deux buts, ont inscrit ces buts qui ont fait la différence dans ce match.

Ce dernier a marqué son deuxième but du match en troisième période pendant que Mykaël Létourneau (2ème), Jean-Christophe Gauthier et Maxime Drapeau complétaient le pointage. Mickaël Fillion et Patrick Johnston ont marqué les buts des vainqueurs en première période tandis que Marshall Lessard était le seul à déjouer le gardien Kevin Tardif qui a fait face à 46 lancers. Les gardiens Frédéric Romain et Miguel Savoie ont reçu 64 tirs dans ce match.

Le prochain match à Windsor aura lieu le vendredi 11 octobre, à 20h30, alors que les Constructions Côté de Louiseville seront les visiteurs au Centre J.-A.-Lemay.