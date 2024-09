La Maison des Jeunes de l’Or blanc claque la porte du RMJE

Val-des-Sources — Dans une note transmise au journal en date du mercredi 11 septembre dernier et signée de la part des membres du conseil d’administration de la Maison des Jeunes de l’Or blanc, on apprenait la décision de l’organisme de se dissocier du Regroupement des Maisons des jeunes de l’Estrie (RMJE) et par le fait même du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ).

L’administration justifia sa position en invoquant des changements importants et une divergence marquée au sein de la philosophie, des valeurs et des principes des deux parties. « À la suite de différentes décisions prises par le Regroupement régional (RMJE) nous n’adhérons plus à leur philosophie, leur façon de faire, leurs valeurs et leurs principes, ce qui nous amène à prendre la décision de ne plus vouloir être associé de quelque façon que ce soit avec le régional (RMJE).

Toutefois, nous tenons à mentionner que malgré le fait que nous ne nous retrouvions plus au niveau régional, nous allons tout de même prôner la ligne directrice du national (RMJQ) dans notre éthique de travail. », pouvait-on notamment lire dans le communiqué émis.

Invité à approfondir leur point de vue et expliquer de manière plus concrète le type de décision problématique ayant mené à une telle prise de position, la direction de l’établissement jeunesse de Val-des-Sources s’est refusée à tout autre commentaire sur le sujet.