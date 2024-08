Melbourne — Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55, entre les kilomètres 89, à la hauteur de la route 116, à Melbourne, et 92,5, à 800 mètres au nord du chemin Gee, à Ulverton, qui ont débuté le 26 juillet dernier et s’échelonneront sur 10 semaines.

Les travaux, qui sont exécutés de jour et de soir dans une direction à la fois, consistent à réparer la fissuration et l’orniérage sur les voies de circulation. S’ajoutent à cela la réfection des bandes rugueuses et la remise en état de 15 sections de glissières de sécurité.

À terme, ce chantier estimé à près de 7,6 M$ améliorera le confort de roulement et la sécurité des quelque 10 500 usagers de la route qui empruntent quotidiennement le tronçon.

Gestion de la circulation

Des chemins de déviation sont aménagés afin de permettre la circulation à contresens sur l’autoroute 55, sur une distance de 9 km, et la limite de vitesse autorisée sera abaissée à 80 km/h. Des ralentissements sont donc à prévoir.

Il est à noter que toutes les voies de circulation seront rétablies avant chaque fin de semaine ainsi que les jours fériés.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration et les invite à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.