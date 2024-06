Le Festival Gourmand de Val-des-Sources dévoile sa programmation 2024

Val-des-Sources — Le 4 juin dernier, le tout nouveau comité organisateur du Festival Gourmand de Val-des-Sources a procédé au dévoilement de sa programmation en marge de la 45e édition de l’événement, qui se déroulera du 15 au 18 août prochain, sur le site du parc Dollard de la municipalité.

Quelques modifications (notamment dû à la courte période dont disposait l’organisation) viendront s’insérer à la grille horaire de cette année, alors que la populaire parade des aoûtiens n’y figure plus et que les traditionnels manèges feront quant à eux place à des jeux de kermesses et au plus grand parc de jeux gonflables en Estrie.

Amuseurs publics, sculpteurs de ballons et maquilleuse seront également de la partie. Bien entendu, des incontournables demeurent, alors que la place de la gourmandise sera plutôt bien garnie avec la présence sur place de dix organismes et de six camions de rues de type food truck.

Misant avec justesse sur la qualité des spectacles, le Festival accueillera plusieurs grands noms de la chanson, alors que le dynamique groupe Bleu Jeans Bleu foulera la scène après le mot d’ouverture le vendredi, pour ensuite céder les planches à Jonathan Roy à compter de 22 h.

Musique et animation pour la famille seront au rendez-vous de la journée du samedi, avant que Jonas et ses invités ne prennent d’assaut la grande scène à 19 h, en prémices des spectacles de Fredz à 20 h 30 et de l’un des artistes les plus en vue présentement au Québec, le chanteur Dave Fenley.

Mentionnons également la présence de la chanteuse sherbrookoise Priscillia Quirion le dimanche, tandis que les groupes Brother and Sun et Road Trip Country Band, lanceront l’édition 2024 en compagnie de DJ Underground, le jeudi soir.

Le volet sportif sera une fois de plus bien représenté avec le tournoi de balle, qui se tiendra terrain Lou Richard, de même qu’un tournoi de fer qui se déroulera pour sa part au Club des Travailleurs.

« Le comité organisateur est heureux de proposer une programmation diversifiée pour cette édition transitoire. Nous avons assuré la relève du festival et l’objectif de conserver un événement convivial est atteint. Nous espérons ainsi voir la population participer en grand nombre », souligne Katerine Gauthier, nouvelle présidente du comité organisateur.

Veuillez prendre note qu’il en coûtera 100 $ pour un passeport familial pour 2 adultes et 2 enfants, 40 $ pour le passeport adulte seulement et 30 $ pour le passeport enfants (5 à 12 ans).

Ainsi, la prévente de billets a débuté le 4 juin dernier et se poursuivra jusqu’au 4 août à 16 h. Il est possible de se procurer des billets en ligne via www.lepointdevente.com ainsi que chez Coop Métro Plus et Maxi de Val-des-Sources.