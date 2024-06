Entraves majeures à prévoir !

Windsor — Des travaux sur les routes 249 et 143 à Windsor, qui devraient débuter sous peu, engendreront des entraves majeures à la circulation au cours des prochaines semaines. Les automobilistes devront être patients.

Il s’agit de travaux de planage et d’asphaltage qui devraient commencer vers le 10 juin prochain.

Les travaux se dérouleront sur la route 143, entre le 12e rang, à Val-Joli, et la rue des Prés, à Windsor, ainsi que sur la route 249 (rue Saint-Georges), entre la route 143 et la rue de la Poudrière, à Windsor.

Concernant la gestion de la circulation pendant les travaux, les interventions seront effectuées du lundi au vendredi et nécessiteront la circulation en alternance des véhicules, entre 6 h 30 et 23 h, ainsi qu’un accès contrôlé pour les piétons et cyclistes à la zone des travaux.

« Il est important de souligner que les accès aux commerces et aux résidences seront maintenus durant toute la durée des travaux. Des ralentissements sont à prévoir dans le secteur et le ministère remercie les automobilistes pour leur prudence à proximité du chantier », souligne la porte-parole du ministère.

Les interventions s’étendent donc sur un total de 6,2 km. « La remise en état de la chaussée améliorera à la fois le confort de roulement et la sécurité pour les usagers de la route qui circulent dans ce secteur », affirme Jeanne Séguin-Laflamme, conseillère en communication et porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable en Estrie.

Les travaux serviront aussi à retirer l’enrobé actuel, qui contient des traces de fibres d’amiante. « À cet effet, le ministère rappelle que le procédé utilisé est fiable, efficace et éprouvé, et qu’il ne comporte aucun risque pour les citoyens qui résident à proximité du chantier, les usagers de la route, les travailleurs ou l’environnement », de dire Mme Séguin-Laflamme.

Les travaux seront d’une durée d’environ neuf semaines, soit jusqu’à la fin juillet. Ils peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Pour connaître les entraves détaillées de ce chantier, la population est invitée à consulter Québec 511.